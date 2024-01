La definizione e la soluzione di: La provincia di Alba e Saluzzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: 1859) con i circondari di cuneo, alba, saluzzo e mondovì. nel 1860 vennero assegnati alla provincia di cuneo i comuni del mandamento di tenda, già appartenenti...

Cuneo (IPA: ['kuneo] ) (Coni in piemontese; IPA: ['kni]) è un comune italiano di 56 072 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia del Piemonte.

La città è sorta presso la confluenza dei corsi d'acqua Stura e Gesso, su un "cùneo" la cui caratteristica conformazione ne ha ispirato il nome.

Il nucleo più antico, e centro storico, è caratterizzato da un impianto a scacchiera che, partendo dal vertice dell'immaginario cuneo scorre lungo una via mediana che sbocca sull'ampia piazza Galimberti: la città fu infatti plasmata come cittadella militare antifrancese dai Savoia, ed è uno dei pochi capoluoghi dell'Italia settentrionale ad avere origini moderne e non romane.

(toponimo) (geografia) Capoluogo di Provincia, regione Piemonte in Italia

