La posta elettronica indesiderata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La posta elettronica indesiderata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SPAM

Significato/Curiosità : La posta elettronica indesiderata

Lo "spam" è una forma di comunicazione non sollecitata e indesiderata, comunemente associata alla posta elettronica, ma presente anche in altri contesti digitali, come i messaggi di testo o i commenti su social media. Consiste nell'invio massiccio di messaggi commerciali, promozionali o di altro tipo a destinatari che non li hanno richiesti o che non desiderano riceverli. Lo spam può essere fastidioso e invadente, intasando le caselle di posta elettronica con contenuti non desiderati. Spesso, gli spammer cercano di promuovere prodotti, servizi o truffe. Per contrastare lo spam, sono state sviluppate tecnologie e filtri antispam, ma il problema persiste. Il rischio principale associato allo spam è l'inganno o la diffusione di malware attraverso link dannosi. La lotta contro lo spam è una sfida continua nel mondo digitale, mentre gli sforzi vengono compiuti per proteggere la privacy e la sicurezza degli utenti.

