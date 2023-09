Le navi di Cristoforo Colombo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le navi di Cristoforo Colombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARAVELLE

Significato/Curiosita : Le navi di cristoforo colombo

cristoforo colombo (disambigua). cristoforo colombo (in latino: christophorus columbus; in spagnolo cristóbal colón; in portoghese cristóvão colombo;... Storia tecnologica della caravella si distingue in 3 fasi: le caravelle arcaiche; le caravelle degli esploratori; e le caravelle "da guerra" (c.d. caravela... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le navi di Cristoforo Colombo : navi; cristoforo; colombo; Relativo all arte del navi gare; La navi gazione GPS; Asili per navi ; La navi gazione in un bacino naturale; I navi gatori delle reti informatiche; File che tengono traccia della navi gazione nel web; Credeva di averle raggiunte cristoforo Colombo; Il nome dato da cristoforo Colombo alla prima isola scoperta; Il cristoforo navigatore che giunse nelle Americhe; Vi mori cristoforo Colombo; Il cristoforo celeberrimo esploratore; Il nome da laico di Fra cristoforo ; Credeva di averle raggiunte Cristoforo colombo ; Quella di colombo era la Santa Maria; Le cercava colombo ; Il Falk che fu il tenente colombo ; colombo navigatore; La raggiunse colombo ma secondo lui;

Cerca altre Definizioni