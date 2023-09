Mandare merci all estero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mandare merci all estero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESPORTARE

Significato/Curiosita : Mandare merci all estero

La rotta europa - mar rosso - golfo persico - estremo oriente cariche di merci preziose. per contrastare quest'attività l'energico governatore della prospera... Centro-settentrionale - nelle cui aree i contadini di senise erano soliti esportare i loro peperoni - dove vengono chiamati zafarani, pìpi cruschi e vajanelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

