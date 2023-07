La dea Atena dei Romani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dea Atena dei Romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MINERVA

Significato/Curiosita : La dea atena dei romani

Bronzo in onore delle divinità ermes e atena. minerva, dea della religione romana, veniva associata dai romani ad atena. è possibile che il nome athena sia... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi minerva (disambigua). minerva (in latino: minerva) è la divinità romana della lealtà in lotta, delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : La dea Atena dei Romani : atena; romani; Una catena francese di supermercati; Ideò la catena di montaggio; Nota catena internazionale di alberghi; Catena spagnola di negozi di abbigliamento; Nota catena francese della grande distribuzione; La parte della catena opposta ai monti Tatra; Millecinque romani ; Una veste degli antichi romani ; I romani la chiamavano regina viarum; Lago dei Castelli romani ; Cinquantadue romani ; Il bronzo dei romani ;

Cerca altre Definizioni