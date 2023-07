Così è uno di cui non ci si riesce a liberare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è uno di cui non ci si riesce a liberare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : APPICCICATICCIO

Significato/Curiosità : Così è uno di cui non ci si riesce a liberare

"Appiccicaticcio" è un termine che descrive qualcosa che tende ad aderire o rimanere attaccato in modo fastidioso. Può riferirsi a una sostanza viscosa o a un oggetto che si attacca a superfici o alle mani. L'aggettivo suggerisce una sensazione di adesione persistente e difficoltà nel liberarsene, creando disagio o scomodità. Può essere utilizzato anche in senso figurato per descrivere una persona o una situazione che è difficile da distanziare o da evitare, come un rapporto appiccicoso o una problematica persistente.

Altre risposte alla domanda : Così è uno di cui non ci si riesce a liberare : così; riesce; liberare; così son detti gli anni compresi tra il 1920 e il 1929; Cosi è una parola prolungata in modo monotono; Cosi è la chioma più scura; così è detta la classe che comanda; così resta lo sbigottito; così è anche detta una bassa padella in ferro; La dote di chi riesce a capire al volo; La sonnolenza di chi non riesce a scuotersi; La fa chi riesce a salvarsi; Non si riesce a salirli a due a due; Si riesce ad averlo con la rinoplastica; Oggetti di cui non si riesce a ricordare il nome; liberare una fibra tessile dalle impurità; Decidere o deliberare in modo vincolante; liberare da un disturbo; liberare da un vincolo; Deliberare una norma; liberare dagli ordigni;

