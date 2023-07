Confina con il Molise - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confina con il Molise. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PUGLIA

Significato/Curiosità : Confina con il Molise

La Puglia è una regione dell'Italia meridionale che confina con il Molise. Situata nella parte orientale del paese, la Puglia è bagnata dal Mar Adriatico a est e dal Mar Ionio a sud. Condivide il confine settentrionale con il Molise, regione confinante. La Puglia è famosa per la sua bellissima costa, le spiagge sabbiose, i paesaggi mozzafiato e le città storiche come Bari, Lecce e Brindisi. La regione offre una ricca tradizione culinaria, con specialità come la pasta orecchiette, l'olio d'oliva e il vino Primitivo di Manduria. La Puglia è una destinazione turistica popolare, apprezzata per il suo fascino autentico e la sua ricca eredità culturale.

