La condizione sociale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La condizione sociale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RANGO

Altra risposta : RANGO - CETO

Altra risposta : CETO

Significato/Curiosita : La condizione sociale

(sociali) generano quella che viene chiamata una stratificazione sociale. si colloca su una "dimensione orizzontale" della stratificazione sociale, quella... Il rango in ferrovia identifica una o più categorie di velocità massime raggiungibili in italia dai differenti tipi di materiale rotabile su un determinato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La condizione sociale : condizione; sociale; condizione opposta a divertimento ed entusiasmo; condizione meteorologica; condizione sociale politica o giuridica lat; Colpito da una grave condizione ; Il tempo e la condizione in cui usare un biglietto; Rimettere in condizione di funzionare; condizione di deriva e degrado; condizione di riempimento o sazietà; Passaggio che mette in condizione di segnare il gol; Una cantina sociale ; Organizzazione sociale fondata sull autorità del capofamiglia; Una quota del capitale sociale ; Posizione sociale ; Posizione giuridico-sociale ; Condizione sociale politica o giuridica lat; Come chi ama le feste e la vita sociale ; Gruppo sociale composto da parenti; La corte per i reati che destano allarme sociale ;

Cerca altre Definizioni