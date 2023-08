La città detta il belvedere della Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città detta il belvedere della Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ENNA

Significato/Curiosita : La citta detta il belvedere della sicilia

della città metropolitana di palermo in sicilia. detta anche «città delle ville», dopo palermo è il comune più popoloso della città metropolitana. il... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi enna (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della sicilia non cita... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La città detta il belvedere della Sicilia : città; detta; belvedere; della; sicilia; La cittadina veneta sede dell Aprilia; Grande città israeliana: Aviv; Un distretto della città ; Una grande città della Siria; La città di Abramo; Cittadina del Bellunese; La pianta detta anche branca ursina; Così è detta una difesa indefessa e indomita; Così è detta anche la nutria; Così è anche detta una rete radiotelevisiva; Così è detta la Sinfonia n 6 di Beethoven; Negli aerei viene detta barra di comando fra; Un settimanale che è proprio un belvedere ; Si osserva e studia dal belvedere ; È detta il belvedere della Sicilia; __ Rosà: è un belvedere del Cervino; Il capoluogo che è detto Il belvedere della Sicilia; Il belvedere della Sicilia; Un ottimo prodotto suino della zona di Carrara; Una striscia della strada; Grande festa della cristianità; Un distretto della città; Fa parte della famiglia; La capitale della Costa Rica; Conosciuto in sicilia ; I ragazzi sicilia ni; Isola sicilia na film del 1997 con Alessia Merz; Quelli sicilia ni furono un insurrezione; Nome di antiche città della sicilia ; In Sardegna e in sicilia ;

Cerca altre Definizioni