Andavano all arrembaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andavano all arrembaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIRATI

Significato/Curiosita : Andavano all arrembaggio

Dai fusti dei cannoni, si aprissero in due semisfere unite da catene che andavano a spezzare le alberature delle galee ottomane, oltrepassandole per attaccare... Disambiguazione – "pirata" e "pirati" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi pirata (disambigua) o pirati (disambigua). la pirateria... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Andavano all arrembaggio : andavano; arrembaggio; Vi andavano i pirati; Ci andavano i re deposti; In un programma tv vi andavano i dilettanti; Dopo quel programma, i bambini andavano a letto; Comandavano le antiche legioni romane; Si usava per afferrare una nave nell arrembaggio ;

Cerca altre Definizioni