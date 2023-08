Il sonno invernale del ghiro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sonno invernale del ghiro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LETARGO

Significato/Curiosita : Il sonno invernale del ghiro

Che quello degli orsi non è un vero e proprio letargo. il ricovero degli animali che vanno in letargo si chiama generalmente tana. in chirurgia, si parla... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il sonno invernale del ghiro : sonno; invernale; ghiro; Un bel sonno ristoratore; Sono fonte di terrore e angoscia durante il sonno ; Una lieve sonno lenza; Un breve sonno in poltrona; Preso dal sonno ; Immerso nel sonno ; Sport invernale in cui si sta proni su una slitta; Una tessera invernale ; Sport invernale che prevede un decollo verticale; È invernale per i poeti; Splendido fiore invernale ; Copricapo invernale che in russo si chiama ušanka; Lo sono il gerbillo e il ghiro ; Le hanno ghiro e marmotta; È simile al ghiro ; Personaggio maschile della saga fantasy Fantaghirò; Il concorrente del ghiro ;

Cerca altre Definizioni