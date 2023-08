Revisione contabile delle società quotate in Borsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Revisione contabile delle società quotate in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AUDIT

Significato/Curiosita : Revisione contabile delle societa quotate in borsa

contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa”) impone la revisione contabile per le società quotate in borsa.... L'audit (ipa: /'.dt/, dal latino audio, ascolto) è una valutazione indipendente volta a ottenere prove, relativamente a un determinato oggetto, e valutarle... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

