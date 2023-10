Si pongono per bloccare la proposta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pongono per bloccare la proposta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VETI

Significato/Curiosita : Si pongono per bloccare la proposta

Chiede il consenso sulla proposta. ogni membro del gruppo di solito deve attivamente mostrare il suo accordo con la proposta, spesso utilizzando uno specifico... La locuzione ius exclusivae (dalla lingua latina, diritto di esclusiva, traducibile in italiano con diritto di veto) indica l'antico privilegio di alcuni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 3 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Si pongono per bloccare la proposta : pongono; bloccare; proposta; Compongono la parte morbida dei pennelli; Si appongono sugli assegni; Ripostiglio in cui si ripongono i paramenti sacri; Si depongono sulle tombe; Si ripongono in frigorifero; In un processo depongono a sfavore di una parte; Si oppongono ai vizi; Si contrappongono ai carnefici; Può bloccare la nave; Possono bloccare le città; Fa bloccare l azione del calciatore; La sbarra di ferro che si mette per bloccare la porta; Nel basket bloccare regolarmente un tiro; Fare opposizione bloccare ; bloccare un colpo; Possono bloccare i muscoli; Associarsi a una proposta ; La proposta di un libro di Jonathan Swift; Approvare una proposta ; Sottrarsi a una proposta ; proposta allettante e generosa; Caldeggiare una proposta ; Demi, protagonista del film proposta indecente; «proposta __», film con Robert Redford e Demi Moore;

Cerca altre Definizioni