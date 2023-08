Fermo non serve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fermo non serve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OROLOGIO

non va mai letto ma ascoltato, diventa chiaro il senso di quella parola, il perché di quella e non di un'altra. per capire bisogna ascoltare, serve animo... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi orologio (disambigua). l'orologio è uno strumento di indicazione dell'ora e, in senso più generale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Fermo non serve : fermo; serve; Solidamente fermo ; Malfermo provvisorio; fermo immobile; L ha fermo l energico; La Regione con fermo ; Lo fermò Leone I; Si serve con la brioche col tuppo; serve per cucinare all aperto; A volte serve per costringere; serve per le medicazioni; Non serve per le TV via cavo; serve per fare le matasse;

