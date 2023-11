La definizione e la soluzione di: Delimitano i corsi d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RIVE

Significato/Curiosita : Delimitano i corsi d acqua

Lungo il suo percorso, altri corsi d'acqua, che costituiscono i suoi affluenti (tributari). l'insieme del fiume e di tutti i suoi affluenti forma il reticolo... Rive (Rive in piemontese) è un comune italiano di 425 abitanti della provincia di Vercelli in Piemonte. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

