La Catherine che fu la sesta moglie di Enrico VIII - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Catherine che fu la sesta moglie di Enrico VIII. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PARR

Significato/Curiosita : La catherine che fu la sesta moglie di enrico viii

Come sesta e ultima moglie di enrico viii tudor. caterina nacque nel 1512 - probabilmente in agosto - da sir thomas parr di kendal (westmoreland), di famiglia... Precisamente. segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. caterina parr (blackfriars, 1512 – castello di sudeley, 5 settembre 1548) fu regina consorte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : La Catherine che fu la sesta moglie di Enrico VIII : catherine; sesta; moglie; enrico; viii; Una nota catherine ; La catherine che ha sposato Michael Douglas; Il cognome della nota catherine attrice francese; Film del 1962 con catherine Spaak; Una storica catherine ; La catherine attrice de La maschera di Zorro; Assesta to o sferrato come un colpo; Si formano nei muri che si assesta no; Così è un ceffone ben assesta to; La sesta preposizione; La sesta nota; Così è il motore già assesta to; La pessima accoglienza della moglie gelosa; La dea moglie di Titone; Cadde fulminato con la moglie Saffira; La dissoluta moglie di un imperatore romano; Principessa biblica moglie di Erode Antipa; Prima moglie del Re Enrico VIII d Inghilterra; enrico ex inviato de Le iene; Famoso film di enrico Maria Salerno; L enrico di Pirandello; Prima moglie del Re enrico VIII d Inghilterra; Il partito di enrico Berlinguer e Antonio Gramsci; L enrico portiere del Cagliari scudettato; Prima moglie del Re Enrico viii d Inghilterra; Il Michele viii basileus e imperatore bizantino; Un terzo di Xviii ; La prima Anna di Enrico viii ; Caterina l ultima moglie di Enrico viii ; Un Anna di Enrico viii ;

Cerca altre Definizioni