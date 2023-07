Ha a capo un ministro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha a capo un ministro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DICASTERO

Significato/Curiosita : Ha a capo un ministro

Fonti. il ministro capo della repubblica di finlandia (pääministeri in finlandese, mentre è statsminister in svedese, cioè letteralmente ministro di stato)... (disambigua). disambiguazione – "dicastero" rimanda qui. se stai cercando l'omonima istituzione curiale, vedi dicastero (curia romana). questa voce o sezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

