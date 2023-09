Un veicolo che fa la spola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un veicolo che fa la spola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NAVETTA

Significato/Curiosita : Un veicolo che fa la spola

Nonna enrica fa la spola tra roma e new york, dove si trova libero, e la puglia, dove gestisce l'azienda di famiglia. il personaggio di nilde (la sorella di... O contengono il titolo. navetta – categoria di treni in uso sulle linee regionali. navetta – tipo di veicolo spaziale navetta – attrezzo che contiene... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un veicolo che fa la spola : veicolo; spola; Un veicolo sgangherato; Un veicolo di origini sconosciute; Minuscolo autoveicolo ; Un veicolo per campeggiatori che diventa una casetta; Un veicolo da trasporto; Il veicolo di lancio del paracadutista; Un piccolo veicolo fragoroso; Motoveicolo per terreni accidentati; Un veicolo pieno di studenti; Veicolo che fa la spola ; Far la spola tra due sponde; Fanno la spola tra due sponde; Fa la spola tra due rive; Le hanno nespola e cedro; Fa la spola tra la cucina e la sala; Fa la spola con le raffinerie; Fare la spola tra due sponde; Veicoli che fanno la spola ;

Cerca altre Definizioni