Dà una tintura medicinale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà una tintura medicinale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IODIO

Significato/Curiosita : Da una tintura medicinale

L'uso di wikipedia è a proprio rischio: leggi le avvertenze. il laudano, o tintura di oppio, è un composto a base di alcol e oppio. il termine laudano è l'italianizzazione... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi iodio (disambigua). lo iodio (o, in forma arcaica, jodio) è l'elemento chimico di numero atomico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Dà una tintura medicinale : tintura; medicinale; Pianta da tintura medicinale; Se ne ottiene una nota tintura ; Si usa per la tintura e la concia delle pelli; Si maschera con la tintura ; È noto per la sua tintura medicinale; Un acido utilizzato per la tintura e il finissaggio di fibre naturali; Pianta medicinale con i fiori blu; Un medicinale efficace contro le infezioni; Infuso medicinale ; La più piccola confezione di un medicinale ; medicinale da spalmare; medicinale cardiotonico;

Cerca altre Definizioni