La definizione e la soluzione di: L ultimo fu Atahualpa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : INCA

Significato/Curiosita : L ultimo fu atahualpa

Aut. esp. (tomo xxvi, madrid 1947) l. andrade reimers biografia de atahualpa quito 1977 benjamin carrion atahualpa quito 1999 p. y a. costales el reino... Aut. esp. (tomo xxvi, madrid 1947). andrade reimers biografia dequito 1977 benjamin carrionquito 1999 p. y a. costales el reino... Gli Inca, talvolta anche indicati come Incas, furono gli artefici di una delle maggiori civiltà precolombiane che si sviluppò nell'altopiano andino, tra il XII e il XVI secolo, giungendo a costituirvi un vasto impero. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

