Sporgenze di terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sporgenze di terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIALZI

Due tronconi. le isole presenti all'interno dei laghi sono delle sporgenze del terreno sopra il livello dell'acqua che ha riempito una conca naturale o... Tipico dell'architettura militare medievale. si tratta di ciascuno dei rialzi in muratura eretti a intervalli regolari che coronano le mura perimetrali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Sporgenze di terreno : sporgenze; terreno; sporgenze delle caviglie; sporgenze cartilaginose; Fornita di piccole sporgenze laterali; Le sue sporgenze sono le anche; Che presenta sporgenze appuntite; Si conficca nel terreno ; Come il terreno dopo l aratro; Detto di terreno coltivabile; Perdere terreno ; Scoraggiato come un terreno appiattito; Un terreno adatto per la semina;

