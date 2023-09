Si conserva a pezzi sott olio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si conserva a pezzi sott olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TONNO

Significato/Curiosita : Si conserva a pezzi sott olio

Acciughe acciughe salate acciughe asciutte sott'olio extravergine taggiasco vaschetta portacciughe sott'olio con coperchio panino di acciughe al bagnetto... Disambiguazione – "tonno" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tonno (disambigua). thunnus south, 1845 è un genere della famiglia scombridae... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si conserva a pezzi sott olio : conserva; pezzi; sott; olio; Provvedimento conserva tivo; Santa il conserva torio di Roma; Alimento che ha superato la data di conserva zione; Che non si conserva dopo un utilizzo; conserva re in freezer; La Santa del conserva torio di Roma; Corrente politica di solito più conserva trice; conserva le olive; Una conserva di frutta; pezzi di musica; I pezzi più pregiati d una collezione; Tozzi pezzi di artiglieria; Presenta al pubblico i pezzi all asta; pezzi squadrati di carta; Sono i pezzi più numerosi in un presepio; Ridurre in pezzi ; I pezzi che danno pregio alla collezione; Le auto vecchie e a pezzi ; Si dice del cielo coperto da nuvole sott ili; Quello divisorio è sott ile; Manca sott o la tirannide; sott ratte al proprietario; Il numero sott o il quale si gela; Sono ancora sott o tutela; sott o le tazze; sott ratto dal ladro; La parte più sott ile di una bottiglia; La vivanda di pane con olio pomodoro e basilico; olio essenziale estratto dai fiori d arancio; Il motore che va a gasolio ; Pesce sott olio ; L olio della miss; Il solito senza olio ; Salsa di olio pepe e sale; Il petrolio per chi lo estrae; Si ottiene dalla distillazione del petrolio ;

Cerca altre Definizioni