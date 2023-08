Il casato di Urbano VIII - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il casato di Urbano VIII. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BARBERINI

Significato/Curiosità : Il casato di Urbano VIII

Il casato dei Barberini, noto anche come il casato di Urbano VIII, è stato una famiglia nobile italiana di grande rilievo durante il XVII secolo. Papa Urbano VIII, nato Maffeo Barberini, fu il capostipite di questo casato e salì al soglio pontificio nel 1623. Durante il suo pontificato, i Barberini acquisirono notevole potere politico e culturale, promuovendo l'arte, l'architettura e la scienza. La famiglia è famosa per la costruzione della celebre Galleria Barberini a Roma e per il suo coinvolgimento nell'arte barocca. Tuttavia, il loro dominio fu oggetto di controversie e critiche, e dopo la morte di Urbano VIII nel 1644, il prestigio dei Barberini diminuì gradualmente.

Altre risposte alla domanda : Il casato di Urbano VIII : casato; urbano; viii; Il casato di papa Giovanni Paolo II; Un noto casato fiorentino che dà il nome a un prestigioso hotel; L emblema del casato ; Il casato del conte di Montecristo; Il casato di SassoniaGotha del re del Belgio; Il casato di Borso I; È urbano in un brand di accessori per moto; Arresta molti automobilisti ma non è il Vigile urbano ; Disturbano chi dorme; La turbano le guerre; Quello urbano comprende panchine e lampioni; Auto compatta pensata per l uso urbano ing; Località teatro di una storica battaglia tra Carlo viii di Francia e la Lega Antifrancese; La quarta parte di viii ; La dinastia di Carlo viii ; Prima moglie del Re Enrico viii d Inghilterra; Il Michele viii basileus e imperatore bizantino; Un terzo di Xviii ;

Cerca altre Definizioni