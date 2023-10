Un raccolto autunnale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un raccolto autunnale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VENDEMMIA

Significato/Curiosita : Un raccolto autunnale

La rivolta del raccolto autunnale ( t, s, qiushou qiyìp) fu una insurrezione che ebbe luogo nelle province di hunan e jiangxi, in cina, il 7 settembre... La rivolta del( t, s, qiushou qiyìp) fu una insurrezione che ebbe luogo nelle province di hunan e jiangxi, in cina, il 7 settembre... La vendemmia è la raccolta delle uve da vino. Nel caso delle uve da tavola si usa semplicemente il termine raccolta. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

