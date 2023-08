Finestra circolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Finestra circolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROSONE

Significato/Curiosita : Finestra circolare

Laterali e l'abside. la facciata possiede un semplice portale e una finestra circolare in marmo, oltre a due piccole statue poste ai lati. all'interno ospita... 1145 press'a poco. il rosone ebbe una prima diffusione nella seconda metà del xii secolo in tutta l'italia settentrionale. un rosone assai precoce fu quello... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

