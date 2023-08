Dànno luce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dànno luce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LUMI

Significato/Curiosita : Danno luce

Circolare con diametro di 13 m. gli scalini sono 248, i finestroni che vi danno luce sono 72. le due scale sono collegate da un ponte tuttora praticabile.... Servendosi della critica, della ragione e dell'apporto della scienza. l'"età dei lumi": con questa espressione, che mette in evidenza l'originalità e la caratteristica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 agosto 2023

