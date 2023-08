Brocca da tavola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Brocca da tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CARAFFA

Significato/Curiosita : Brocca da tavola

Sull'argomento cucina è ritenuta da controllare. motivo: nella voce, il termine indica solo l'apparecchiatura della tavola, ma mise en place parrebbe avere... Citazioni di o su caraffa wikizionario contiene il lemma di dizionario «caraffa» wikimedia commons contiene immagini o altri file su caraffa portale alcolici... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Brocca da tavola : brocca; tavola; Il versatoio della brocca ; Una brocca per l acqua; brocca in vetro per servire bevande; Una brocca per l acqua; Una tavola per le onde; Seduto bene a tavola ; Una tavola di riepilogo; In tavola con l aceto; Con la sua tavola cavalca le onde ing; Vola con una tavola sulle onde;

