Uno spazio interno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno spazio interno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAVITÀ

Significato/Curiosità : Uno spazio interno

Una "cavità" è uno spazio interno o una cavità all'interno di un oggetto o di un organismo. Può riferirsi a un'apertura o un vuoto all'interno di una struttura solida, come una cavità nella roccia o un'area cava all'interno di un edificio. Nel contesto del corpo umano, una cavità può essere una cavità corporea, come la cavità toracica o la cavità addominale, che contiene organi vitali come cuore, polmoni e intestino. Le cavità svolgono ruoli importanti nel mantenimento della struttura, del funzionamento e della protezione degli oggetti o organismi in cui si trovano.

