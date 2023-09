Una vorticosa rotazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una vorticosa rotazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TURBINIO

Altra risposta : TURBINE - TURBINIO

Turbinio è un termine che viene spesso utilizzato per descrivere una vorticosa rotazione o movimento rapido e caotico. Può essere usato in diversi contesti, come ad esempio per descrivere un turbine d'acqua che gira velocemente o per rappresentare un movimento circolare rapido e caotico di oggetti o persone. L'immagine di un turbinio evoca un senso di velocità, energia e dinamismo, simile a una tempesta o a un vortice. È un termine che può essere utilizzato in ambiti diversi, come l'arte, la letteratura o la descrizione di eventi naturali o fenomeni fisici.

Significato/Curiosita : Una vorticosa rotazione

Verso di rotazione dell'acqua nello scarico e costruire esperimenti in cui detto effetto è responsabile della rotazione del fluido. vale ancora una volta... Disambiguazione – "turbine" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi turbine (disambigua). disambiguazione – se stai cercando altri significati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

