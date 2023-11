La definizione e la soluzione di: Una lingua come l inglese mescolato al cinese nell 800. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Una lingua come l inglese mescolato al cinese nell 800

L'occitano, o lingua d'oc (nome nativo: occitan o lenga d'òc, pron. /'leg 'ð(k)/), è una lingua occitano-romanza parlata in un'area specifica dell'europa... Un pidgin (in inglese: /'pdn/) è un idioma derivante dalla mescolanza di lingue di popolazioni differenti, venute a contatto a seguito di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

