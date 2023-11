La definizione e la soluzione di: Una contea inglese del sud- ovest, sulla Manica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Il sud ovest (south west in inglese) è una delle nove regioni dell'inghilterra. si trova nella parte sud-occidentale del regno unito e comprende l'area... Il Dorset (pronuncia ['drst]), in passato chiamato anche Dorsetshire, è una contea dell'Inghilterra. Si trova nella parte sud-orientale della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

