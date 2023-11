La definizione e la soluzione di: Sono vicine in Corsica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Sono vicine in corsica

Cercando altri significati, vedi corsica (disambigua). la corsica (corse in francese, corsica in còrso, córsega in ligure) è un'isola del mar mediterraneo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Quelle ai ferri sono una specialità della cucina toscana; Lo sono le Hawaii; sono pari nello scafo; Lo sono gli arrosticini abruzzesi; Sono vicine in Irpinia; Sono vicine in Dakar; Sono vicine nella laguna; Sono vicine in Peugeot; Capoluogo della corsica ; Le Bocche di Bonifacio la separano dalla corsica ; Località della corsica ; Sono di Bonifacio tra corsica e Sardegna;

Cerca altre Definizioni