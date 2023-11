La definizione e la soluzione di: Lo sono certe pietre sul bordo delle strade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Lo sono certe pietre sul bordo delle strade

Del lemma latino sollemnis «solenne». le parole sono pietre le parole possono far male come le pietre lettera morta esortazione che non produce effetto... La pietra miliare è un cippo iscritto, posto sul ciglio stradale, utilizzato per scandire le distanze lungo le vie pubbliche romane. La forma più ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Quelle ai ferri sono una specialità della cucina toscana; Lo sono le Hawaii; sono pari nello scafo; Lo sono gli arrosticini abruzzesi; certe piogge dannose alla Natura; Caratterizzano certe carte da parati; L aurora di certe zone nordiche; Si fissa a lato di certe moto; Incastona pietre e brillanti; pietre preziose di color verde; Ceste metalliche con pietre per rinforzo degli argini; Cumuli di pietre usati come monumenti sepolcrali; Un danno a bordo ; L insieme delle funi a bordo ; Situati sul bordo ; Nel bordo e nei risvolti; Le castagne vendute per le strade ; strade che si dipartono da un altra; Passa sulle strade in riparazione; L Azienda che cura le strade ;

Cerca altre Definizioni