La definizione e la soluzione di: Sito protetto dall Unesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Sito protetto dall unesco

E superficie dell'area protetta). * sito condiviso da più stati (transfrontaliero o seriale) (en, fr) italy, su whc.unesco.org. url consultato il... Un patrimonio dell'umanità, ufficialmente definito patrimonio mondiale, è un sito registrato nella lista del patrimonio mondiale, o nella sua ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Permette di visualizzare solo i nuovi contenuti pubblicati su un sito Web; Un frequentato sito per condividere video; La schermata di presentazione di un sito web; La schermata di presentazione di un sito Internet; protetto da Igea; Località siciliana col duomo protetto dall UNESCO; Un cannone protetto e rotante; Spalleggiato, protetto ; Il mondo visto da noi e integrato dall elettronica |; Permette riprese dall alto; Un cane dall ottimo fiuto; Il mondo visto da noi e integrato dall elettronica; L Andrea architetto dalle ville patrimonio unesco ; Località della Tessaglia patrimonio dell unesco ; Il 18 Aprile è la loro giornata per l unesco ; Sede francese di una cattedrale patrimonio unesco ;

Cerca altre Definizioni