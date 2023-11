La definizione e la soluzione di: Serve per la preparazione di acetilene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Serve per la preparazione di acetilene

la maggior parte dell'acetilene (~80%) è utilizzata come intermedio di sintesi di altri composti; circa il 20% della produzione annua di acetilene è... La lampada a carburo o ad acetilene è un tipo di lampada che è stata utilizzata nel passato principalmente dai minatori e dagli speleologi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : serve per non dimenticare al supermercato; serve per misurare la distanza fotografica; serve a far sacchi; serve a chiudere la porta; serve litri ai suoi clienti; La preparazione professionale; La preparazione scenica; Gli scuotimenti a cui sono sottoposti i rimedi omeopatici durante la loro preparazione ; Una preparazione indicata contro la stipsi; La preparazione alla guerra; __ di calcio e di potassio: sviluppano acetilene ; È detto anche acetilene ;

Cerca altre Definizioni