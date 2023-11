La definizione e la soluzione di: Scrisse famosi Canni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Scrisse famosi canni

scribe famosi canti" />Gaio Valerio Catullo (in latino: Gaius Valerius Catullus, pronuncia classica o restituta: ['ga.s wa'lr.s ka'tlls]; Verona, 84 a.C. – Roma, 54 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

