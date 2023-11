La definizione e la soluzione di: Il regista di E.T. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Il regista di e.t

e.t. l'extra-terrestre (e.t. the extra-terrestrial), noto anche semplicemente come e.t., è un film di fantascienza del 1982 diretto e prodotto da steven... Steven Allan Spielberg (Cincinnati, 18 dicembre 1946) è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

