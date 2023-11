La definizione e la soluzione di: La rara e grave infezione batterica detta carbonchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : La rara e grave infezione batterica detta carbonchio

Hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. l'antrace, detta anche "carbonchio" (dal greco a, che significa... L'antrace, detta anche "carbonchio" (dal greco a, che significa "carbone", dal colore nero delle lesioni cutanee che si sviluppano nelle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : La radura meno rara ; rara malattia genetica; Nome comune della rara orchidea Drakaea; Una terra rara ; Può essere grave o acuto; Sono un grave pericolo per gli esploratori polari; Strumento a fiato dal suono grave ; Un grave errore religioso; Centri di propagazione di un infezione ; Un infezione letale; Gravissima infezione ; Chiazze chiare sulle tonsille spia di un infezione ; Quelli lattici vivi rinforzano la flora batterica ; Infezione batterica detta anche patereccio; È batterica quella in laboratorio; Per i suoi monumenti è detta la Roma francese; È detta anche cetriolo di mare; È detta cavolo di Milano; La Jennifer detta JLo; È detto anche carbonchio ;

