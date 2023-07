È raccolta nella colecisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È raccolta nella colecisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BILE

Significato/Curiosità : È raccolta nella colecisti

La bile è un fluido biologico essenziale per il processo digestivo nel corpo umano. Viene prodotta nel fegato e accumulata e concentrata nella colecisti, un organo a forma di sacca situato nella parte superiore dell'addome. La bile contiene sostanze come i sali biliari, che aiutano nella digestione dei grassi, e il pigmento bilirubina, che conferisce alla bile un colore giallo-verde. Durante la digestione, la bile viene rilasciata nella parte superiore dell'intestino tenue, dove emulsiona i grassi, facilitando la loro assimilazione da parte del corpo. La bile svolge quindi un ruolo importante nel processo di digestione e nell'assorbimento dei nutrienti essenziali.

