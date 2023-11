La definizione e la soluzione di: L ex penitenziario di fronte a San Francisco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : L ex penitenziario di fronte a san francisco

Federale statunitense di massima sicurezza ubicato sull'isola di alcatraz, a circa 2 km al largo della costa di san francisco, in california, negli stati... Alcatraz è un'isola dell'Oceano Pacifico orientale appartenente alla municipalità di San Francisco, città degli Stati Uniti, in California. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Film in cui Robert Redford dirige un penitenziario ; penitenziario ; L isola nel golfo di Napoli sede di un penitenziario ; Fuga da un penitenziario ; Lo storico penitenziario di San Francisco; E di fronte al Circeo; Una perla sulla fronte dell atleta; Il porto di fronte a Calais; Il fronte dello schieramento; È di fronte a Windsor; San francisco ; Un dittatore come francisco Franco spa; Un giornale californiano: San francisco ing; Una nota isola della baia di San francisco ; Stretto tra la baia di San francisco e il Pacifico;

Cerca altre Definizioni