Il Nanni di Tre piani

tre piani è un film del 2021 diretto da nanni moretti. il film, adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2017 scritto da eshkol nevo, ha per... Giovanni Moretti, detto Nanni (Brunico, 19 agosto 1953), è un regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

