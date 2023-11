La definizione e la soluzione di: Mosto d uva concentrato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Mosto d uva concentrato

Solitamente, quando non è specificato, per mosto s'intende il mosto d'uva. l'operazione di ottenimento del mosto si chiama ammostamento o ammostatura. in... La saba, o sapa, è un condimento tipico usato in Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Sicilia, Puglia e Sardegna. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Locali per il mosto ; Colore di una macerazione di mosto e bucce; Recipiente per il mosto ; La denominazione del distillato del mosto d uva; Vi fermenta il mosto ; Un concentrato dell umano sapere; Mosto d uva concentrato ; Un caffè... concentrato ; concentrato , assorbito;

