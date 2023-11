La definizione e la soluzione di: Mangia in luoghi scoscesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Mangia in luoghi scoscesi

Il sabato e le prescrizioni rituali: è spesso accusato di essere uno che mangia e beve con i peccatori e le prostitute, cosa inconcepibile per un esseno... La capra domestica (Capra hircus Linnaeus, 1758 (in tamil o, per alcuni autori, Capra aegagrus hircus) è il discendente addomesticato dell'egagro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : mangia la foglia; Balla quando si mangia ; L hot che si mangia ; mangia senza mani; Crescono nei luoghi umidi; luoghi per asceti; luoghi scoscesi e dirupati; Cresce nei luoghi incolti; Luoghi scoscesi e dirupati; Ripidi molto scoscesi ; Luoghi scoscesi con caduta d acqua; Luoghi scoscesi e pericolosi burroni;

