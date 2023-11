La definizione e la soluzione di: La lettera che indica l idrogeno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : La lettera che indica l idrogeno

Alchilico), in chimica organica, indica il gruppo funzionale corrispondente ad un alcano privato di un atomo di idrogeno. la natura chimica di questa struttura... Acca Larenzia (in latino Acca Larentia o Laurentia, -ae) è un personaggio della mitologia romana. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

