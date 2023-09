Lenta e mesta canzone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lenta e mesta canzone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NENIA

Significato/Curiosita : Lenta e mesta canzone

Delle tante speranze rimaste è che le “straniere genti” possano dare le sue ossa alla “madre mesta”. le parole del ritorno e degli abbracci mancati fanno... nenia (in latino nenia o naenia) è una dea minore della religione romana, tutelare dei canti funebri; ne parla ovidio nei fasti. da lei deriva la locuzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lenta e mesta canzone : lenta; mesta; canzone; Rallenta mento delle pulsazioni del cuore; Violenta tromba d aria del NordAmerica; I dispositivi che rallenta no l aereo all atterraggio; Violenta inimicizia; car: entra in pista per rallenta re i bolidi di F 1; Arrostita lenta mente; Andare rimesta ndo per cercare qualcosa; mesta mente sentimentale; La squadra spagnola che gioca al mesta lla; mesta tore, trafficone; Lanciò la canzone Brava; Celebre canzone napoletana: Anema e; La signora d una canzone di Baglioni; Una canzone dei Pooh del 1971: voglia di lei; Una canzone di Lucio Battisti: Il mio libero; Alla dell Est la canzone di Branduardi;

Cerca altre Definizioni