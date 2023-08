Lavorano in molte Onlus - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavorano in molte Onlus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VOLONTARI

Significato/Curiosità : Lavorano in molte Onlus

I volontari sono individui altruisti che dedicano il proprio tempo, energie e competenze per supportare varie organizzazioni non profit, come le Onlus (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale). Il loro impegno è spesso motivato da una forte passione per il bene comune e il desiderio di fare la differenza nella vita degli altri. Lavorano in diversi ambiti, come assistenza sociale, istruzione, ambiente e sanità, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone bisognose. I volontari svolgono attività varie, tra cui raccolta fondi, supporto operativo, sensibilizzazione e attività di volontariato sul campo. Il loro spirito di solidarietà e dedizione è fondamentale per il successo e l'impatto positivo di queste organizzazioni nella società.

