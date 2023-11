La definizione e la soluzione di: Lanka: è sotto l India. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Lanka: e sotto l india

Tamil in sri lanka svilupparono una cultura distinta da quelli che si trovavano in india. i rapporti tra tamil (dell'india e dello sri lanka) e singalesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

