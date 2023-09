Hanno smesso presto di crescere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno smesso presto di crescere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NANI

Significato/Curiosita : Hanno smesso presto di crescere

Veggente ma ha smesso di usare questa sua capacità in quanto prevedeva solo eventi tragici — il caos sull'isola degli uomini-pesce dopo la morte di roger, la... Luís carlos almeida da cunha, meglio noto come nani (amadora, 17 novembre 1986), è un calciatore portoghese di origini capoverdiane, centrocampista o attaccante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

