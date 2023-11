La definizione e la soluzione di: Gioco con par e handicap. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Sull'uso delle fonti. nel golf, con par si intende il numero pre-determinato di colpi che un giocatore detto scratch (con handicap uguale a 0) dovrebbe impiegare... Il golf è uno sport di precisione che si pratica in un campo aperto ossia prato appositamente attrezzato, per mezzo di una palla e una serie di ferri ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : L andare a punto nel gioco delle bocce; gioco di difficile soluzione; gioco con chiodini colorati; Un gioco di mani; Partito con un handicap ; Il gioco con par e handicap ;

