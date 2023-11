La definizione e la soluzione di: Il fondo del cannone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Il fondo del cannone

il cannone è un violino costruito da giuseppe guarneri del gesù a cremona nel 1743. è stato il violino di niccolò paganini, che gli diede tale nome in... La culatta è quella parte delle armi da fuoco destinata a chiudere geometricamente la camera di scoppio dell'arma al momento dello sparo e a ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

